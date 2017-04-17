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Американец в прямом эфире в Facebook застрелил пожилого мужчину
17.04.2017 10:02

Американец в прямом эфире в Facebook застрелил пожилого мужчину  Фоторепортаж

В воскресенье, 16 апреля, в американском городе Огайо, что в штате Кливленд, мужчина, ведя прямую трансляцию в Facebook, совершил убийство. Об этом сообщает Associated Press.

Преступник в прямом эфире на улице совершил несколько выстрелов в пожилого мужчину, который скончался на месте. Позже полицейские установили, что погибшим является 74-летний Роберт Годвин.

На видео, которое через три часа после публикации удалили, видно, как Стив Стивенс выходит из машины, и, якобы, беспорядочно целится в пожилого мужчину с пакетом в руках. Перед выстрелом он называет имя женщины и говорит: "Она причина того, что должно с тобою случиться". Сам же Годвин закрыл лицо пакетом во время выстрела.

Также в сеть было выложено еще одно видео, в котором преступник утверждает, что уже убил от 12 до 15 людей.

В полиции Кливленда заявляют, что проводят специальное расследование. Правоохранители ищут Стивенса как в штате, так и за его пределами.

"Подозреваемый действительно вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены", - указали в полиции.

Также сотрудники правоохранительных органов, обращаясь ко всем свидетелям трагедии, просят рассказать подробности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 17 апреля в Колумбии произошел мощный взрыв в ночном клубе, в результате которого как минимум 37 человек были ранены. 

Теги материала: США, Кливленд, стрельба, убийство, фото
Новости СМИ2
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