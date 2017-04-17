В Париже акция против Ле Пен переросла в массовые беспорядки

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В столице Франции городе Париж прошла акция протеста против митинга сторонников пророссийского кандидата в президенты Марин Ле Пен, который запланирован на понедельник, 17 апреля, на арене Зенит в 19-м округе города. Об этом сообщает Le Parisien.

Собравшиеся в рамках акции протестовали против проведения митинга, выкрикивая: "Наши районы не для фашистов", "Солидарность с беженцами", "Фашизм - это гангрена, ее либо удаляешь, либо подыхаешь". В протесте принимали участие члены профсоюзов и леворадикальных организаций.

Акция протеста завершилась беспорядками, приблизительно 50 протестующих, которые были одеты в черное и маски, неподалеку от арены Зенит начали бросать дымовые шашки в сотрудников полиции, последние ответили слезоточивым газом.

Des heurts on eu lieu entre force de l'ordre et manifestants. La place à été vidée avec des lacrymogènes pic.twitter.com/ODZqyHtb6H — Amandine Sanchez (@mandineSanchez) 16 квітня 2017 р.