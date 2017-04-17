В России пьяный подросток стал виновником ДТП с 11 автомобилями

В воскресенье, 16 апреля, в городе Владивосток в Российской Федерации водитель автомобиля марки Toyota Crown не сумел справиться с управлением на узком участке дороги, в результате чего совершил восемь дорожно-транспортных происшествий с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел по городу Владивосток.
Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения выяснили, что за рулем автомобиля находился подросток в возрасте 16 лет в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии никто не пострадал, но 11 автомобилей получили механические повреждения.
Подростка направили на медицинское освидетельствование, в результате которого в крови водителя обнаружили наличие алкоголя.
Также полицейские установили, что автомобиль, которым управлял подросток, принадлежит жителю Приморья 1995 года рождения, автомобиль поместили на стоянку временного задержания транспортных средств.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 15 апреля, в Харькове дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей.