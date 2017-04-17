В России пьяный подросток стал виновником ДТП с 11 автомобилями

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, в городе Владивосток в Российской Федерации водитель автомобиля марки Toyota Crown не сумел справиться с управлением на узком участке дороги, в результате чего совершил восемь дорожно-транспортных происшествий с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел по городу Владивосток.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения выяснили, что за рулем автомобиля находился подросток в возрасте 16 лет в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии никто не пострадал, но 11 автомобилей получили механические повреждения.

Подростка направили на медицинское освидетельствование, в результате которого в крови водителя обнаружили наличие алкоголя.

Также полицейские установили, что автомобиль, которым управлял подросток, принадлежит жителю Приморья 1995 года рождения, автомобиль поместили на стоянку временного задержания транспортных средств.