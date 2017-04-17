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В Колумбии прогремел взрыв в ночном клубе, 37 человек пострадали
17.04.2017 09:10

В Колумбии прогремел взрыв в ночном клубе, 37 человек пострадали

В понедельник, 17 апреля, в Колумбии произошел мощный взрыв в ночном клубе, в результате которого как минимум 37 человек были ранены. Об этом сообщает RCN.

Инцидент произошел в городе Буга, в ночном клубе, куда неизвестные бросили гранату, находились приблизительно 50 человек, нападавшим удалось скрыться в неизвестном направлении.

Один из свидетелей рассказал, что взрыв прогремел в 2:30, множество людей получили ранения.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в местных медицинских учреждениях. Врач скорой помощи одной из больниц отметил, что двух пациентов успешно прооперировали, еще двое находятся в реанимации в стабильном состоянии. Двух других пациентов направили в иные больницы.

Помимо этого, сообщается, что сотрудники полиции устанавливают мотивы преступления и разыскивают злоумышленников. Заместитель командира местной полиции полковник Альваро Диас рассказал, что у них нет информации о том, что владелец мог подвергаться угрозам, вымогательству либо чему-нибудь схожему.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Соединенных Штатах Америки неизвестные открыли стрельбу около ночного клуба, девять человек получили ранения.

Теги материала: Колумбия, ночной клуб, взрыв, пострадавшие, полиция
Новости СМИ2
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