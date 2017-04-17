В Колумбии прогремел взрыв в ночном клубе, 37 человек пострадали

MIGnews.com.ua

В понедельник, 17 апреля, в Колумбии произошел мощный взрыв в ночном клубе, в результате которого как минимум 37 человек были ранены. Об этом сообщает RCN .

Инцидент произошел в городе Буга, в ночном клубе, куда неизвестные бросили гранату, находились приблизительно 50 человек, нападавшим удалось скрыться в неизвестном направлении.

Один из свидетелей рассказал, что взрыв прогремел в 2:30, множество людей получили ранения.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в местных медицинских учреждениях. Врач скорой помощи одной из больниц отметил, что двух пациентов успешно прооперировали, еще двое находятся в реанимации в стабильном состоянии. Двух других пациентов направили в иные больницы.

Помимо этого, сообщается, что сотрудники полиции устанавливают мотивы преступления и разыскивают злоумышленников. Заместитель командира местной полиции полковник Альваро Диас рассказал, что у них нет информации о том, что владелец мог подвергаться угрозам, вымогательству либо чему-нибудь схожему.