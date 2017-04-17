В Турции тысячи граждан протестуют против итогов референдума

MIGnews.com.ua

В Турции несколько тысяч жителей самого большого города Стамбул вышли на улицы для проведения стихийных акций протеста против результатов проведенного накануне референдума, значительно расширяющего полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Daily Mail .

В рамках акции люди били в кастрюли, сковороды и размахивали желтыми флагами, выкрикивая "Вор, убийца, Эрдоган".

Как минимум в четырех районах города были замечены люди, которые высовывались из окон и ударяли в кастрюли.

Согласно результатам подсчета больше 99% бюллетеней, за то, чтобы внести в конституцию поправки, которые расширяют полномочия президента, проголосовали 51,35% человек, против - 48,65%.

Кроме того, сообщается, что три самых крупных города Турции, среди которых и Стамбул, проголосовали против изменений.