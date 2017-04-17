Штаб АТО: Боевики использовали тяжелое вооружение на всех направлениях

MIGnews.com.ua

В течение прошедших суток, 16 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 22 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На приморском направлении боевики открыли огонь по морским пехотинцам в районе Павлополя из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Около Гнутово они применяли минометы калибра 120 мм и автоматические гранатометы, возле Водяного - минометы калибра 82 мм и противотанковые гранатометы. Позиции украинских военнослужащих неподалеку от Широкино и Лебединского боевики обстреляли из стрелкового оружия.

На донецком направлении российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки из гранатометов разных систем и пулеметов крупного калибра. Рядом с населенным пунктом Зайцево боевики вели обстрел из БМП и гранатометов, возле шахты "Бутовка" - из крупнокалиберных пулеметов, Мироновского - из автоматических гранатометов.

На луганском направлении представители незаконных вооруженных формирований использовали минометы калибра 120 мм и автоматические гранатометы по позициям возле Катериновки. В районе Новоалександровки они применили стрелковое оружие.

Кроме того, за прошедшие сутки двое украинских военнослужащих были ранены.