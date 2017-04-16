В США из-за стрельбы возле ночного клуба пострадали девять человек

MIGnews.com.ua

Ночью в воскресенье, 16 апреля, в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба возле ночного клуба, в результате чего девять человек были ранены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные полиции.

Стало известно, что инцидент произошел в городе Коламбус, который расположен в штате Огайо. Отмечается, что конфликт между несколькими посетителями ночного клуба начался внутри здания, затем неизвестные открыли огонь.

Помимо этого, сообщается, что в результате происшествия пять женщин и четверо мужчин получили ранения. Двое из них были тяжело ранены, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проводить розыск лиц, которые открыли огонь.