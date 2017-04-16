В Турции снова произошла стрельба: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, в одном из кафе в столице Турции - Анкаре произошел словесный конфликт между двумя группами молодых людей, который перерос в перестрелку.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате перестрелки погиб один человек, еще четыре получили ранения разной тяжести.

Причину инцидента пока не оглашают, при этом СМИ отмечают, что конфликт возник на политической почве.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование.