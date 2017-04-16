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В Турции снова произошла стрельба: есть жертвы
16.04.2017 20:10

В Турции снова произошла стрельба: есть жертвы

В воскресенье, 16 апреля, в одном из кафе в столице Турции - Анкаре произошел словесный конфликт между двумя группами молодых людей, который перерос в перестрелку.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате перестрелки погиб один человек, еще четыре получили ранения разной тяжести.

Причину инцидента пока не оглашают, при этом СМИ отмечают, что конфликт возник на политической почве.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в ходе референдума в турецкой провинции Дыярбакыр произошла перестрелка. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Позже появилась информация о трех погибших в результате стрельбы.

Теги материала: Турция, стрельба, перестрелка, погиб
Новости СМИ2
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