На Закарпатье задержали парашютиста из Венгрии, который случайно нарушил границу

MIGnews.com.ua

В субботу, 15 апреля, на Закарпатье сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, который незаконно пересек границу из Венгрии в Украину. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда в ходе патрулирования заметили парашютиста, приземлившегося неподалеку от границы. Мужчина оказался гражданином Венгрии и рассказал, что у него не было намерений незаконно пересекать границу.

Он отметил, что давно занимается парашютным спортом, а в этот раз не сумел справиться с сильным порывом ветра.

После того, как были проведены фильтрационные мероприятия, парашютиста передали сотрудникам пограничной полиции Венгрии.