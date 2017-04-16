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На Закарпатье задержали парашютиста из Венгрии, который случайно нарушил границу
16.04.2017 19:38

На Закарпатье задержали парашютиста из Венгрии, который случайно нарушил границу

В субботу, 15 апреля, на Закарпатье сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, который незаконно пересек границу из Венгрии в Украину. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда в ходе патрулирования заметили парашютиста, приземлившегося неподалеку от границы. Мужчина оказался гражданином Венгрии и рассказал, что у него не было намерений незаконно пересекать границу.

Он отметил, что давно занимается парашютным спортом, а в этот раз не сумел справиться с сильным порывом ветра.

После того, как были проведены фильтрационные мероприятия, парашютиста передали сотрудникам пограничной полиции Венгрии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, иностранным участникам и гостям Евровидения-2017 обеспечат упрощенный режим пропуска через границу.

Теги материала: Украина, Венгрия, граница, парашют, ГПСУ, фото
Новости СМИ2
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