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В Николаевской области неизвестный вломился в церковь, чтобы поставить свечку
16.04.2017 19:23

В Николаевской области неизвестный вломился в церковь, чтобы поставить свечку

В воскресенье, 16 апреля, в селе Троицкое Николаевской области неизвестный проник на территорию церкви. Об этом сообщает Полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Инцидент, о котором сообщил местный житель в возрасте 52 лет, произошел приблизительно в 6:00.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, где выяснили, что преступник выбил входную дверь в церковь для того, чтобы зайти туда и поставить свечку.

Правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила правонарушителя в медицинское учреждение, так как он выглядел как человек с психическими расстройствами.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр, в настоящее время проводится проверка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на Пасхальный всенощной службе в Покровском соборе в Севастополе читали Евангелие на украинском, греческом и русском языках.

Теги материала: Николаевская область, церковь, Пасха, полиция
Новости СМИ2
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