В Николаевской области неизвестный вломился в церковь, чтобы поставить свечку

В воскресенье, 16 апреля, в селе Троицкое Николаевской области неизвестный проник на территорию церкви. Об этом сообщает Полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.
Инцидент, о котором сообщил местный житель в возрасте 52 лет, произошел приблизительно в 6:00.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, где выяснили, что преступник выбил входную дверь в церковь для того, чтобы зайти туда и поставить свечку.
Правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила правонарушителя в медицинское учреждение, так как он выглядел как человек с психическими расстройствами.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр, в настоящее время проводится проверка.
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