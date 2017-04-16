В Николаевской области неизвестный вломился в церковь, чтобы поставить свечку

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, в селе Троицкое Николаевской области неизвестный проник на территорию церкви. Об этом сообщает Полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Инцидент, о котором сообщил местный житель в возрасте 52 лет, произошел приблизительно в 6:00.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, где выяснили, что преступник выбил входную дверь в церковь для того, чтобы зайти туда и поставить свечку.

Правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила правонарушителя в медицинское учреждение, так как он выглядел как человек с психическими расстройствами.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр, в настоящее время проводится проверка.