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В Сомали боевики взорвали автомобиль и открыли огонь по жилым районам из миномета
16.04.2017 18:44

В Сомали боевики взорвали автомобиль и открыли огонь по жилым районам из миномета

В столице Сомали городе Могадишо боевики взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль неподалеку от аэропорта, затем между ними и силами безопасности произошла перестрелка. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на службу безопасности.

Боевики террористической группировки "Аль-Шабааб" подорвали автомобиль после того, как их заметили сотрудники сил безопасности Могадишо.

Также отдельные свидетели рассказали, что вскоре после происшествия неизвестными из минометов были обстреляны жилые районы, которые прилегают к аэропорту и военной базе Миссии Африканского союза в Сомали.

Один из очевидцев добавил, что силы безопасности продолжают участвовать в перестрелке, также захвачен грузовик с минометным орудием.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Соединенные Штаты Америки направят в Сомали несколько десятков военных.

Теги материала: Сомали, Могадишо, боевики, взрыв, автомобиль, миномет, стрельба
Новости СМИ2
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