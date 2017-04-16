В Сомали боевики взорвали автомобиль и открыли огонь по жилым районам из миномета

В столице Сомали городе Могадишо боевики взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль неподалеку от аэропорта, затем между ними и силами безопасности произошла перестрелка. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на службу безопасности.
Боевики террористической группировки "Аль-Шабааб" подорвали автомобиль после того, как их заметили сотрудники сил безопасности Могадишо.
Также отдельные свидетели рассказали, что вскоре после происшествия неизвестными из минометов были обстреляны жилые районы, которые прилегают к аэропорту и военной базе Миссии Африканского союза в Сомали.
Один из очевидцев добавил, что силы безопасности продолжают участвовать в перестрелке, также захвачен грузовик с минометным орудием.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Соединенные Штаты Америки направят в Сомали несколько десятков военных.