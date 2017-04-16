Ситуация в зоне АТО стабилизировалась: боевики практически прекратили обстрелы

MIGnews.com.ua

По состоянию на 18:00 воскресенья, 16 апреля, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток подразделения российско-оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении боевики стреляли из минометов калибра 82 мм по украинским позициям под Водяным. При этом украинские бойцы под Широкино попали под обстрел из стрелкового оружия.

В Донецкой области оккупанти применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие по украинским опорным пунктам около Зайцево.

В Луганской области российские оккупанты открвывали огонь из минометов калибра 120 мм по позициям ВСУ около Катериновки. В то же время боевики стреляли из стрелкового оружия по Новоалександровке.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали", - сообщают в штабе.