В Киеве горел склад на территории завода

MIGnews.com.ua

В субботу, 15 апреля, в Киеве произошел пожар в складском здании на территории одного из заводов, расположенного на улице Стройиндустрии, 7. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 19:16, на месту сразу отправились спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. После прибытия на место происшествия, сотрудники пожарной службы выяснили, что возгорание началось в двухэтажном кирпичном складском здании размером 30х100 метров, на чердачном помещении площадью 250 квадратных метров, огонь распространился на кровлю площадью 100 квадратных метров. В здании хранили кровельные материалы.

Пожарники сразу начали тушить пожар, в 21:13 они локализовали пожар, благодаря чему предотвратили распространение огня на всю площади здания, а в 21:26 - ликвидировали.

На месте происшествия проводили работы 52 человека личного и 13 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал, причину возгорания устанавливают.