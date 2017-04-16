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В Киеве горел склад на территории завода
16.04.2017 18:07

В Киеве горел склад на территории завода  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В субботу, 15 апреля, в Киеве произошел пожар в складском здании на территории одного из заводов, расположенного на улице Стройиндустрии, 7. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 19:16, на месту сразу отправились спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. После прибытия на место происшествия, сотрудники пожарной службы выяснили, что возгорание началось в двухэтажном кирпичном складском здании размером 30х100 метров, на чердачном помещении площадью 250 квадратных метров, огонь распространился на кровлю площадью 100 квадратных метров. В здании хранили кровельные материалы.

Пожарники сразу начали тушить пожар, в 21:13 они локализовали пожар, благодаря чему предотвратили распространение огня на всю площади здания, а в 21:26 - ликвидировали.

На месте происшествия проводили работы 52 человека личного и 13 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал, причину возгорания устанавливают.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пригороде города Сплит в Хорватии произошел взрыв на складе для хранения зерна.

Теги материала: Киев, пожар, склад, завод, ГСЧС, фото, видео
Новости СМИ2
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