Во время шествия в Санкт-Петербурге полиция задержала 30 активистов

В воскресенье, 16 апреля, в Санкт-Петербурге в Российской Федерации полиция задержала 30 активистов в ходе акции "Свободное шествие".
Об этом сообщает Фонтанка.
Как сообщается, в центре города собрались активисты для усчастия в акции "Свободное шествие", или в так называемом "Шествии новой оппозиции". Отметим, что участники акции не имели транспарантов и не скандировали лозунги
При этом сотрудники правоохранительных органов задержали уже 30 человек.
"Сначала на Дворцовой площади задержали более 40 человек, потом полиция отпустила женщин. Сейчас около 30 активистов находятся в отделе полиции", - рассказал один из организаторов акции.
Согласно информации российских СМИ, в акции принимали участие сторонники оппозиционера Вячеслава Мальцева.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 15 апреля, в городе Беркли штата Калифорния в США произошли столкновения между сторонниками и противниками американского президента Дональда Трампа. В результате массового побоища пострадали 11 человек, в частности семь человек были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека, участвовавших в побоищах.