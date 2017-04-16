Во время шествия в Санкт-Петербурге полиция задержала 30 активистов

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, в Санкт-Петербурге в Российской Федерации полиция задержала 30 активистов в ходе акции "Свободное шествие".

Об этом сообщает Фонтанка.

Как сообщается, в центре города собрались активисты для усчастия в акции "Свободное шествие", или в так называемом "Шествии новой оппозиции". Отметим, что участники акции не имели транспарантов и не скандировали лозунги

При этом сотрудники правоохранительных органов задержали уже 30 человек.

"Сначала на Дворцовой площади задержали более 40 человек, потом полиция отпустила женщин. Сейчас около 30 активистов находятся в отделе полиции", - рассказал один из организаторов акции.

Согласно информации российских СМИ, в акции принимали участие сторонники оппозиционера Вячеслава Мальцева.