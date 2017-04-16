Число жертв взрыва в Алеппо увеличилось до 126 человек

MIGnews.com.ua

Количество погибших в результате взрыва около автобуса с беженцами, который произошел в субботу, 15 апреля, в сирийском городе Алеппо, возросло до 126 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Также в агентстве отметили, что число жертв буде расти.

Помимо этого, в связи с взрывом возле автобуса, который перевозил эвакуированных беженцев, погибли 68 детей. Об этом сообщает AFP на своей странице в социальной сети Twitter .