В США произошла стрельба возле церкви: ранены дети

MIGnews.com.ua

В субботу вечером, 15 апреля, в американском городе Бирмингем в штате Алабама произошла стрельба около церкви.

Об этом сообщает ABC.

В результате происшествия постарадали трое подростков и один ребенок, они получили ранения разной степени тяжести.

"Инцидент произошел в 21:23 по местному времени в субботу. Среди пострадавших был маленький ребенок в возрасте до одного года и трое подростков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дети госпитализированы.

В момент стрельбы в церкви находилось около 900 человек.

Как отмечается, сотрудники полиции задержали пятерых человек для допроса с целью выяснения обстоятельств и причин стрельбы.