В США произошла стрельба возле церкви: ранены дети

В субботу вечером, 15 апреля, в американском городе Бирмингем в штате Алабама произошла стрельба около церкви.
Об этом сообщает ABC.
В результате происшествия постарадали трое подростков и один ребенок, они получили ранения разной степени тяжести.
"Инцидент произошел в 21:23 по местному времени в субботу. Среди пострадавших был маленький ребенок в возрасте до одного года и трое подростков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что дети госпитализированы.
В момент стрельбы в церкви находилось около 900 человек.
Как отмечается, сотрудники полиции задержали пятерых человек для допроса с целью выяснения обстоятельств и причин стрельбы.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 16 апреля, в ходе референдума в турецкой провинции Дыярбакыр произошла перестрелка. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии