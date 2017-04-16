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В США произошла стрельба возле церкви: ранены дети
16.04.2017 17:14

В США произошла стрельба возле церкви: ранены дети

В субботу вечером, 15 апреля, в американском городе Бирмингем в штате Алабама произошла стрельба около церкви.

Об этом сообщает ABC.

В результате происшествия постарадали трое подростков и один ребенок, они получили ранения разной степени тяжести. 

"Инцидент произошел в 21:23 по местному времени в субботу. Среди пострадавших был маленький ребенок в возрасте до одного года и трое подростков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дети госпитализированы.

В момент стрельбы в церкви находилось около 900 человек.

Как отмечается,  сотрудники полиции задержали пятерых человек для допроса с целью выяснения обстоятельств и причин стрельбы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 16 апреля, в ходе референдума в турецкой провинции Дыярбакыр произошла перестрелка. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии

Теги материала: США, полиция, стрельба, дети, ранены
Новости СМИ2
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