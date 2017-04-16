Количество жертв стрельбы в Турции на избирательном участке увеличилось

MIGnews.com.ua

В результате стрельбы на избирательном участке в провинции Дыярбакыр в Турции в воскресенье, 16 апреля, погибли три человека.

Об этом сообщает Al Jazeera Turk.

"Конфликт произошел между двумя семьями в турецкой провинции Диярбакыр из-за разногласий в политических взглядах. В результате перестрелки погибло три человека", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Турции начался конституционный референдум , который усилит власть президента страны. После принятия конституционной реформы Реджеп Эрдоган сможет быть президентом страны до 2029 года.