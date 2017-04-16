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Количество жертв стрельбы в Турции на избирательном участке увеличилось
16.04.2017 16:51

Количество жертв стрельбы в Турции на избирательном участке увеличилось

В результате стрельбы на избирательном участке в провинции Дыярбакыр в Турции в воскресенье, 16 апреля, погибли три человека.

Об этом сообщает Al Jazeera Turk.

"Конфликт произошел между двумя семьями в турецкой провинции Диярбакыр из-за разногласий в политических взглядах. В результате перестрелки погибло три человека", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Турции начался конституционный референдум, который усилит власть президента страны. После принятия конституционной реформы Реджеп Эрдоган сможет быть президентом страны до 2029 года. 

В воскресенье, 16 апреля, в ходе референдума в турецкой провинции Дыярбакыр произошла перестрелка. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии

Теги материала: Турция, стрельба, перестрелка, референдум, погибли
Новости СМИ2
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