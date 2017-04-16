В Сирии курды ликвидировали 35 боевиков "Исламского государства"

MIGnews.com.ua

Во время боев под городом Ракка, расположенном в северной части Сирии, "Сирийские демократические силы", в которые входит курдское ополчение, ликвидировали 24 боевика террористической организации "Исламского государства". Об этом сообщает Firat .

В районе Ракки бои продолжаются возле деревень Мишерфа и Карбеш. Боевики "Исламского государства" взорвали семь автомобилей со смертниками, а курды уничтожили еще три авто на подъезде. В связи с этим террористам не удалось достичь своих целей.

Также неподалеку от города Табка уничтожили десятерых боевиков "Исламского государства". Об этом также сообщает Firat .

Сообщается, что в городе Табка бои продолжаются в городской черте, а в районе Александрии террористы "Исламского государства" пытались перейти в контратаку. Во время столкновений, продолжавшихся до самого утра, было убито десять боевиков.

Кроме того, в указанном районе курды продвинулись на 300 метров, взяв под контроль стратегическое здание. В результате успешного отклонения атаки "Исламского государства" на деревню Сафсафа, которая находится в пригороде города Табка, ликвидировали еще одного боевика.