ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Сирии курды ликвидировали 35 боевиков "Исламского государства"
16.04.2017 16:35

В Сирии курды ликвидировали 35 боевиков "Исламского государства"

Во время боев под городом Ракка, расположенном в северной части Сирии, "Сирийские демократические силы", в которые входит курдское ополчение, ликвидировали 24 боевика террористической организации "Исламского государства". Об этом сообщает Firat.

В районе Ракки бои продолжаются возле деревень Мишерфа и Карбеш. Боевики "Исламского государства" взорвали семь автомобилей со смертниками, а курды уничтожили еще три авто на подъезде. В связи с этим террористам не удалось достичь своих целей.

Также неподалеку от города Табка уничтожили десятерых боевиков "Исламского государства". Об этом также сообщает Firat.

Сообщается, что в городе Табка бои продолжаются в городской черте, а в районе Александрии террористы "Исламского государства" пытались перейти в контратаку. Во время столкновений, продолжавшихся до самого утра, было убито десять боевиков.

Кроме того, в указанном районе курды продвинулись на 300 метров, взяв под контроль стратегическое здание. В результате успешного отклонения атаки "Исламского государства" на деревню Сафсафа, которая находится в пригороде города Табка, ликвидировали еще одного боевика.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в субботу, 15 апреля, в Сирии произошел взрыв, в результате которого погибли как минимум 100 человек.

Теги материала: Сирия, курды, боевики, ИГИЛ, ликвидация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Нацполиция поймала "идейного" боевика из "ДНР", работавшего бесплатно
Важное
Нацполиция поймала "идейного" боевика из "ДНР", работавшего бесплатно
Взрыв в Алеппо: количество жертв достигло 100 человек
Важное
Взрыв в Алеппо: количество жертв достигло 100 человек
Штаб АТО: На Пасху боевики 29 раз открывали огонь по украинским военным
Важное
Штаб АТО: На Пасху боевики 29 раз открывали огонь по украинским военным
Теракт в Сирии: количество жертв возросло до 70 человек
Важное
Теракт в Сирии: количество жертв возросло до 70 человек
Штаб: В канун Пасхи боевики 16 раз обстреляли силы АТО
Важное
Штаб: В канун Пасхи боевики 16 раз обстреляли силы АТО
В Минобороны отчитались о потерях на Донбассе за сутки
Важное
В Минобороны отчитались о потерях на Донбассе за сутки

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине
Эксклюзив  Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине  Видеорепортаж
16.04.2017
Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина
Эксклюзив  Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина  Видеорепортаж
16.04.2017
В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
Эксклюзив  В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
16.04.2017
Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
Эксклюзив  Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика