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Возле берегов Ливии утонули более 20 мигрантов
16.04.2017 15:50

Возле берегов Ливии утонули более 20 мигрантов

Около побережья Ливии утонули как минимум 20 мигрантов, которые на судне направлялись в Европу. Об этом сообщает Reuters.

На борту спасательного судна Phoenix, которое принадлежит Мальте и совершает патрулирование возле берегов Ливии, находился один из фотографов Reuters. Именно он рассказал, что в водах Средиземного моря были обнаружены 20 тел мигрантов. Помимо этого, спасатели нашли и судно мигрантов, в настоящее время они проводят его осмотр.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за сутки сотрудники береговой охраны Италии спасли приблизительно три тысячи нелегальных мигрантов неподалеку от берегов Ливии.

Напомним, что в Средиземном море спасли две тысячи мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Европы, после аварии лодок.

Теги материала: Ливия, мигранты, Средиземное море, погибшие
Новости СМИ2
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