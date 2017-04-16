Возле берегов Ливии утонули более 20 мигрантов

Около побережья Ливии утонули как минимум 20 мигрантов, которые на судне направлялись в Европу. Об этом сообщает Reuters.
На борту спасательного судна Phoenix, которое принадлежит Мальте и совершает патрулирование возле берегов Ливии, находился один из фотографов Reuters. Именно он рассказал, что в водах Средиземного моря были обнаружены 20 тел мигрантов. Помимо этого, спасатели нашли и судно мигрантов, в настоящее время они проводят его осмотр.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за сутки сотрудники береговой охраны Италии спасли приблизительно три тысячи нелегальных мигрантов неподалеку от берегов Ливии.
Напомним, что в Средиземном море спасли две тысячи мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Европы, после аварии лодок.