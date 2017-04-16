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В аэропортах Индии объявили режим повышенной опасности из-за угрозы захвата
16.04.2017 15:37

В аэропортах Индии объявили режим повышенной опасности из-за угрозы захвата

В Индии в аэропортах городов Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабада объявлен режим повышенной опасности из-за угрозы захвата самолетов. Об этом сообщает NDTV.

Сотрудников всех служб аэропортов и подразделений сил безопасности привели в состояние готовности, в аэропортах развернули контртеррористические команды, кинологи с собаками и приняли все нужные меры.

Причиной таких действий стало то, что руководству полиции Мумбаи поступило сообщение по электронной почте от неназванной женщины, рассказавшей, что она накануне вечером услышала в ресторане разговор шестерых мужчин. Они обсуждали одновременный захват самолетов в трех аэропортах. Женщина добавила, что в захвате должны принимать участие 23 человека.

Кроме того, сообщается, что в авиакомпаниях призвали пассажиров прибывать в аэропорты заранее, после чего выполнять рекомендации сотрудников и представителей сил безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во время захода на посадку в аэропорту Хауха загорелся пассажирский самолет Boeing-737.

Теги материала: Индия, аэропорт, захват, самолет
Новости СМИ2
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