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Нацполиция поймала "идейного" боевика из "ДНР", работавшего бесплатно
16.04.2017 14:50

Нацполиция поймала "идейного" боевика из "ДНР", работавшего бесплатно

Нацполиция задержала боевика так называемой Донецкой народной республики, который работал охранником штаба незаконной организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители рассказали, что 32-летний боевик вступил в ряды незаконных вооруженных формирований в мае 2014 года, после чего устроился работать охранником штаба "ДНР", который располагался в административном здании местной прокуратуры.

Данные Нацполиции свидетельствуют, что боевик не получал денег за службу, а работал "за идею". Позднее его перевели на должность водителя помощника коменданта "ДНР", а после этого - на незаконно установленный блокпост в районе Ямполя. На этой должности он осуществлял проверку транспортных средств, документов, а также проводил досмотр граждан.

Позже боевик выехал в РФ, через некоторое время вернулся в Бахмут, где и был задержан.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  ряд ведущих российских СМИ, в том числе Интерфакс и РИА Новости, сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Самаре сотрудника украинской разведки.

Теги материала: полиция, боевик, ДНР, арест
Новости СМИ2
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