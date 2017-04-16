Взрыв возле автобуса ФК "Боруссии" в Германии: террористы использовали военные детонаторы

MIGnews.com.ua

Террористы, совершившие теракт 11 апреля около автобуса футбольного клуба "Боруссия" в Германии, могли использовать взрывчатое вещество из арсенала немецкой армии - Бундесвера.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные расследования.

"Военные детонаторы, использованные для совершения нападения, указывают на профессиональную подготовку организаторов. Нападение на автобус футбольной команды расследует спецподразделение Федерального управления по уголовным делам, в который входит более сотни сотрудников", - говорится в расследовании.

При этом правоохранители не исключают последующих нападений.

Отмечается, что под наибольшей угрозой находятся болельщики футбольных матчей, фаны на рок-концертах и участники прочих массовых мероприятий.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Германии арестовали гражданина Ирака , которого ранее задержали по подозрению в организации взрыва около автобуса футбольного клуба Германии "Боруссия" в Дортмунде. Соответствующее ходатайство прокуратуры удовлетворил суд.