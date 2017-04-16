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На митинге в Калифорнии произошло столкновение между сторонниками и противниками Трампа
16.04.2017 14:03

На митинге в Калифорнии произошло столкновение между сторонниками и противниками Трампа  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В субботу, 15 апреля, в городе Беркли штата Калифорния в США произошли столкновения между сторонниками и противниками американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В результате массового побоища пострадали 11 человек, в частности семь человек были госпитализированы.

Отметим, что во время стычек использовались файеры и перцовые баллончики.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека, участвовавших в побоищах. При этом полицейские конфисковали у демонстрантов флаги, ручные флагштоки, нож, электрошоковый пистолет и шлемы.

Как сообщается, сторонники Трампа были намерены провести марш "День патриотов", но противники президента помешали им.

Стоит отметить, что в ряде городов США - Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне - прошли митинги с требованием к Трампу обнародовать налоговую декларацию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в преддверии церемонии вручения кинопремии "Оскар" несколько сотен людей, среди которых были и звезды Голливуда, провели акцию протеста в Беверли-Хиллз. Основным лозунгом стало несогласие с политикой президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, например, критикой средств массовой информации и строительством стены на границе с Мексикой.

Теги материала: Дональд Трамп, США, Калифорния, массовые протесты, фото
Новости СМИ2
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