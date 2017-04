На митинге в Калифорнии произошло столкновение между сторонниками и противниками Трампа

В субботу, 15 апреля, в городе Беркли штата Калифорния в США произошли столкновения между сторонниками и противниками американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В результате массового побоища пострадали 11 человек, в частности семь человек были госпитализированы.

Отметим, что во время стычек использовались файеры и перцовые баллончики.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека, участвовавших в побоищах. При этом полицейские конфисковали у демонстрантов флаги, ручные флагштоки, нож, электрошоковый пистолет и шлемы.

Как сообщается, сторонники Трампа были намерены провести марш "День патриотов", но противники президента помешали им.

Стоит отметить, что в ряде городов США - Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне - прошли митинги с требованием к Трампу обнародовать налоговую декларацию.

#TaxMarch #TaxMarchNYC Marchers chanting "New York hates you Donald Trump" pic.twitter.com/5XxntyEvN2

#TaxMarch crowd in NYC stretches for blocks as protesters make their way to Trump Tower pic.twitter.com/nAPFAWxgYb