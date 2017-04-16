На митинге в Калифорнии произошло столкновение между сторонниками и противниками Трампа

В субботу, 15 апреля, в городе Беркли штата Калифорния в США произошли столкновения между сторонниками и противниками американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает телеканал CNN.
В результате массового побоища пострадали 11 человек, в частности семь человек были госпитализированы.
Отметим, что во время стычек использовались файеры и перцовые баллончики.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека, участвовавших в побоищах. При этом полицейские конфисковали у демонстрантов флаги, ручные флагштоки, нож, электрошоковый пистолет и шлемы.
Как сообщается, сторонники Трампа были намерены провести марш "День патриотов", но противники президента помешали им.
Стоит отметить, что в ряде городов США - Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне - прошли митинги с требованием к Трампу обнародовать налоговую декларацию.
#TaxMarch #TaxMarchNYC Marchers chanting "New York hates you Donald Trump" pic.twitter.com/5XxntyEvN2— Erin Finnegan (@erinf) 15 апреля 2017 г.
#TaxMarch Chicago!! Huge Crowds!! pic.twitter.com/rr4lBp9FKc— Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) 15 апреля 2017 г.
#TaxMarch crowd in NYC stretches for blocks as protesters make their way to Trump Tower pic.twitter.com/nAPFAWxgYb— Stephanie Scrafano (@stephscrafano) 15 апреля 2017 г.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в преддверии церемонии вручения кинопремии "Оскар" несколько сотен людей, среди которых были и звезды Голливуда, провели акцию протеста в Беверли-Хиллз. Основным лозунгом стало несогласие с политикой президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, например, критикой средств массовой информации и строительством стены на границе с Мексикой.