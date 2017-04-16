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В Панаме неизвестные застрелили популярного футболиста
16.04.2017 13:45

В Панаме неизвестные застрелили популярного футболиста

В панамской провинции Колон неизвестные застрелили футболиста Амилькара Энрикеса, сообщает USA Today.

Местные власти сообщают, что 33-летний полузащитник выходил из своего дома, когда бандит выстрелил в него несколько раз. При этом еще два человека получили ранения.

Впоследствии Енрикес был доставлен в ближайшую государственную больницу, в которой скончался.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела осудил убийство футболиста и призвал власти приложить усилия в поисках виновного смерти Енрикеса.

Известно, что мужчина был членом национальной сборной Панамы по футболу, которая принимает участие в отборочных турах на чемпионат мира 2018 года в России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба в одном из ресторанов в городе Тусон в штате Аризона, в результате инцидента погибли двое мужчин, еще одна женщина была ранена в ногу. 

Теги материала: Панама, стрельба, смерть, футболист
Новости СМИ2
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