В Панаме неизвестные застрелили популярного футболиста

MIGnews.com.ua

В панамской провинции Колон неизвестные застрелили футболиста Амилькара Энрикеса, сообщает USA Today.

Местные власти сообщают, что 33-летний полузащитник выходил из своего дома, когда бандит выстрелил в него несколько раз. При этом еще два человека получили ранения.

Впоследствии Енрикес был доставлен в ближайшую государственную больницу, в которой скончался.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела осудил убийство футболиста и призвал власти приложить усилия в поисках виновного смерти Енрикеса.

Известно, что мужчина был членом национальной сборной Панамы по футболу, которая принимает участие в отборочных турах на чемпионат мира 2018 года в России.