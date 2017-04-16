В Панаме неизвестные застрелили популярного футболиста

В панамской провинции Колон неизвестные застрелили футболиста Амилькара Энрикеса, сообщает USA Today.
Местные власти сообщают, что 33-летний полузащитник выходил из своего дома, когда бандит выстрелил в него несколько раз. При этом еще два человека получили ранения.
Впоследствии Енрикес был доставлен в ближайшую государственную больницу, в которой скончался.
Президент Панамы Хуан Карлос Варела осудил убийство футболиста и призвал власти приложить усилия в поисках виновного смерти Енрикеса.
Известно, что мужчина был членом национальной сборной Панамы по футболу, которая принимает участие в отборочных турах на чемпионат мира 2018 года в России.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба в одном из ресторанов в городе Тусон в штате Аризона, в результате инцидента погибли двое мужчин, еще одна женщина была ранена в ногу.