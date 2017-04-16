Во время референдума в Турции произошла стрельба: есть жертвы

В воскресенье, 16 апреля, в ходе референдума в турецкой провинции Дыярбакыр произошла перестрелка.
Об этом сообщает AP.
Перестрелка произошла в деревне Ябанарды, на улице около школы, где расположен избирательный участок. По предварительной версии, причиной конфликта стало различие в политических взглядах разных групп граждан.
В результате стрельбы погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии
Отмечается, что деревне повышены меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные действия для расследование инцидента и установления виновных в конфликте.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Турции начался конституционный референдум, который усилит власть президента страны. Если граждане Турции проголосуют за референдум, то президент Реджеп Тайип Эрдоган сконцентрирует больше власти, поскольку государство может превратиться из парламентской в президентскую республику. Более того, после принятия конституционной реформы Реджеп Эрдоган сможет быть президентом страны до 2029 года.