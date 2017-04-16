Во время референдума в Турции произошла стрельба: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, в ходе референдума в турецкой провинции Дыярбакыр произошла перестрелка.

Об этом сообщает AP.

Перестрелка произошла в деревне Ябанарды, на улице около школы, где расположен избирательный участок. По предварительной версии, причиной конфликта стало различие в политических взглядах разных групп граждан.

В результате стрельбы погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии

Отмечается, что деревне повышены меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные действия для расследование инцидента и установления виновных в конфликте.