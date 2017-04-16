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Во время референдума в Турции произошла стрельба: есть жертвы
16.04.2017 13:24

Во время референдума в Турции произошла стрельба: есть жертвы

В воскресенье, 16 апреля, в ходе референдума в турецкой провинции Дыярбакыр произошла перестрелка.

Об этом сообщает AP.

Перестрелка произошла в деревне Ябанарды, на улице около школы, где расположен избирательный участок. По предварительной версии, причиной конфликта стало различие в политических взглядах разных групп граждан.

В результате стрельбы погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии

Отмечается, что деревне повышены меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные действия для расследование инцидента и установления виновных в конфликте.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Турции начался конституционный референдум, который усилит власть президента страны. Если граждане Турции проголосуют за референдум, то президент Реджеп Тайип Эрдоган сконцентрирует больше власти, поскольку государство может превратиться из парламентской в президентскую республику. Более того, после принятия конституционной реформы Реджеп Эрдоган сможет быть президентом страны до 2029 года. 

Теги материала: Турция, референдум, перестрелка, стрельба, полиция
Новости СМИ2
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