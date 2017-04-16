У берегов Ливии спасены около 3 тысяч беженцев

MIGnews.com.ua

В течение суток береговая охрана Италии спасла около 3 тысяч нелегальных мигрантов возле берегов Ливии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Всего за день были проведены 35 спасательных операций. При этом 15 из них по-прежнему продолжаются.

Для спасения бженцев были задействованы судна береговой охраны Италии и другие итальянские спецслужбы.