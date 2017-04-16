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У берегов Ливии спасены около 3 тысяч беженцев
16.04.2017 13:16

У берегов Ливии спасены около 3 тысяч беженцев

В течение суток береговая охрана Италии спасла около 3 тысяч нелегальных мигрантов возле берегов Ливии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Всего за день были проведены 35 спасательных операций. При этом 15 из них по-прежнему продолжаются.

Для спасения бженцев были задействованы судна береговой охраны Италии и другие итальянские спецслужбы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Эгейском море затонула лодка, на которой находились 22 человека, в результате происшествия погибли 11 мигрантов. Инцидент произошел неподалеку от берегов района Кушадасы-Давутлар, расположенного в западной части Турции.

Теги материала: Ливия, Италия, спасатели, беженцы, береговая охрана
Новости СМИ2
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