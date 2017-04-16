В Азербайджане стартовали военные учения, участие в которых примут 30 тысяч военных

В воскресенье, 16 апреля, в Азербайджане стартовали широкомасштабные военные учения при участии 30 тысяч человек личного состава.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"На учения привлечены до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учения проводятся для проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым.
Учения будут проходить пять дней и закончатся 21 апреля.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на острове Окинава в Японии военное командование Соединенных Штатов Америки провело учения на случай удара со стороны Северной Кореи. В Японии тема возможного удара Соединенных Штатов Америки по Северной Корее стала главным вопросом после того, как 4 апреля в Корейской народно-демократической республике провели новое ракетное испытание.