В Азербайджане стартовали военные учения, участие в которых примут 30 тысяч военных

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, в Азербайджане стартовали широкомасштабные военные учения при участии 30 тысяч человек личного состава.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"На учения привлечены до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проводятся для проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым.

Учения будут проходить пять дней и закончатся 21 апреля.