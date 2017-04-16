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В Азербайджане стартовали военные учения, участие в которых примут 30 тысяч военных
16.04.2017 13:07

В Азербайджане стартовали военные учения, участие в которых примут 30 тысяч военных

В воскресенье, 16 апреля, в Азербайджане  стартовали широкомасштабные военные учения при участии 30 тысяч человек личного состава.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"На учения привлечены до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проводятся для проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым.

Учения будут проходить пять дней и закончатся 21 апреля.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на острове Окинава в Японии военное командование Соединенных Штатов Америки провело учения на случай удара со стороны Северной Кореи. В Японии тема возможного удара Соединенных Штатов Америки по Северной Корее стала главным вопросом после того, как 4 апреля в Корейской народно-демократической республике провели новое ракетное испытание.

Теги материала: Азербайджан, военные учения, Минобороны, военные
Новости СМИ2
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