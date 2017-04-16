Взрыв в Алеппо: количество жертв достигло 100 человек

В результате взрыва возле автобусов с эвакуированными жителями Алеппо, который произошел в субботу, 15 апреля, погибли не менее ста человек.
Об этом передает Associated Press со ссылкой на Сирийскую спасательную службу.
Спасатели говорят, что с места взрыва забрали по меньшей мере 100 тел.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в сирийском Алеппо прогремел взрыв возле автобуса, перевозившего эвакуированных беженцев.
Ранее согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщалось, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек. Позднее ТВ Сирии сообщило, что не менее 39 человек погибли в результате взрыва.