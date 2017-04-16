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Взрыв в Алеппо: количество жертв достигло 100 человек
16.04.2017 11:08

Взрыв в Алеппо: количество жертв достигло 100 человек

В результате  взрыва возле автобусов с эвакуированными жителями Алеппо, который произошел в субботу, 15 апреля, погибли не менее ста человек.

Об этом передает Associated Press со ссылкой на Сирийскую спасательную службу.

Спасатели говорят, что с места взрыва забрали по меньшей мере 100 тел.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в сирийском Алеппо прогремел взрыв возле автобуса, перевозившего эвакуированных беженцев

Ранее согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщалось, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек. Позднее ТВ Сирии сообщило, что не менее 39 человек погибли в результате взрыва.

Теги материала: Алеппо, Сирия, взрыв, теракт
Новости СМИ2
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