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Неудачный запуск ракеты КНДР: Южная Корея предупредила о "карательных мерах"
16.04.2017 09:53

Неудачный запуск ракеты КНДР: Южная Корея предупредила о "карательных мерах"

В воскресенье, 16 апреля, Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным, передает агентство Yonhap.
 
Сообщается, что КНДР пыталась провести утром 16 апреля пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам южнокорейских военных, попытка была неудачной.

Запуск ракеты был произведен на следующий день после военного парада в КНДР по случаю 105-ой годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Вооруженные силы США также зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей. По данным представителя Пентагона Лауры Сил, "практически сразу ракета взорвалась". 

В Южной Корее провели заседание комитета Совета национальной безопасности. Министерство иностранных дел Сеула "решительно осудило" запуск, предупредив, что Пхеньян столкнется с "серьезными карательными мерами" в случае проведения ядерного испытания или других крупных стратегических провокаций.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в столице КНДР Пхеньяне прошел парад Корейской народной армии по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Теги материала: запуск, КНДР, ракета, Сеул
Новости СМИ2
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