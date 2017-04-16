Неудачный запуск ракеты КНДР: Южная Корея предупредила о "карательных мерах"

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным, передает агентство Yonhap.



Сообщается, что КНДР пыталась провести утром 16 апреля пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам южнокорейских военных, попытка была неудачной.

Запуск ракеты был произведен на следующий день после военного парада в КНДР по случаю 105-ой годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Вооруженные силы США также зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей. По данным представителя Пентагона Лауры Сил, "практически сразу ракета взорвалась".

В Южной Корее провели заседание комитета Совета национальной безопасности. Министерство иностранных дел Сеула "решительно осудило" запуск, предупредив, что Пхеньян столкнется с "серьезными карательными мерами" в случае проведения ядерного испытания или других крупных стратегических провокаций.