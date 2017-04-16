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Штаб АТО: На Пасху боевики 29 раз открывали огонь по украинским военным
16.04.2017 09:33

Штаб АТО: На Пасху боевики 29 раз открывали огонь по украинским военным

По состоянию на 6:00 воскресенья, 16 апреля, незаконные вооруженные формирования 29 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается спокойной, но контролируемой Вооруженными силами Украины. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 29 раз обстреляли позиции сил АТО", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы противник по Марьинке. При этом по Марьинке также вели огонь вражеские снайперы.Украинские опорные пункты в районе Водяного попали под огонь из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также в Широкино оккупанты стреляли из вооружения БМП и стрелкового оружия. В то же время украинские позиции под Павлополем противник обстрелял из гранатометов, а под Гнутово и Чермалыком - из крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области по позициям в районе Авдеевки и Песков российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты около Луганского боевики обстреливали из гранатометов. Кроме того, украинские военные под Опытным попали под огонь из пулеметов, а под Каменкой - из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались вражеские снайперы.

В Луганской области из автоматических гранатометов противник вел огонь по украинским военным около Лобачева, а защитников Новоалександровки обстреливал из стрелкового оружия.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 15 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции представители незаконных вооруженных формирований осуществили 16 обстрелов украинских позиций

Теги материала: АТО, ВСУ, обстрел, боевики, Донбасс
Новости СМИ2
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