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Всех сотрудников прокуратуры проверят на наркотики
15.02.2017 12:58

Всех сотрудников прокуратуры проверят на наркотики

В среду, 15 февраля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал провести проверку всех сотрудников прокуратуры страны на наркозависимость, после того как один из сотрудников прокуратуры Запорожской области был уличен в употреблении наркотиков, передает Интерфакс-Украина.

"Вопиющий факт - разоблачение сотрудника местной прокуратуры Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах из уголовных производств, но и склонял других к их употреблению, в том числе сотрудников прокуратуры", - заявил Луценко.

По его словам, нарушитель закона взят под стражу.

"Требую от запорожского прокурора личного контроля за этим судом. Это неслыханный позор для прокуратуры. Кроме того, прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость всех подчиненных", - добавил Луценко.

Главный прокурор Украины отдал распоряжение, чтобы все областные прокуратуры провести соответствующую проверку всех подразделений на наркозависимость.

"Соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом, тем не менее, добровольно, добровольно-принудительно все работники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти, - любой метод приемлем, но все прошли проверки на наркозависимость", - сказал генпрокурор.

Также генпрокурор сообщил, что ранее такая проблема наблюдалась в милицейских высших учебных заведениях, а сейчас она дотянулась до прокуратуры.

"Поэтому, пожалуйста, всех: от местной, региональной, а потом и до Генеральной прокураторы проверить на причастность к этой заразе", - сказал он.

Помимо этого, прокурор обратил внимание на то, что снизилась раскрываемость преступлений, связанная с оборотом наркотиков в стране и что подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОН) до сих пор не имеют лицензии на работу.

"Мы понимаем, что каждое пятое преступление в Украине совершается в состоянии наркотического опьянения. Если не разоблачать сбытчиков и наркозависимых, то не будет борьбы с квартирными кражами, грабежами и разбоями. Вопрос - где реакция прокуроров на такие случаи по отношению к своим БНОНам. Процессуальные руководители - вносите представления до следующей среды - БНОНам, у которых нет лицензии", - подчеркнул Ю.Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Одесской области разоблачили и ликвидировали налаженный конвоирами канал поставки наркотических и психотропных веществ заключенным в СИЗО.

Теги материала: Генеральная прокуратура Украины, наркотики, Юрий Луценко, проверка
Новости СМИ2
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