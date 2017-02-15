Взрыв на химзаводе в Донецке задел более десятка жилых домов и больницу

MIGnews.com.ua

Взрыв на казенном заводе химических изделий в Куйбышевском районе Донецка разрушил 11 жилых домов и одну больницу. Об этом сообщил так называемый глава районной администрации Иван Адамец, передают местные СМИ .

"В результате взрыва на заводе химических изделий в больнице № 21 повреждено остекление в десяти окнах. Помимо этого пострадало остекление в одиннадцати жилых домах района по улицам Туманяна, Ленкоранская, Зуевская, Шахтерской Славы, Нарвская, а также Софийская", - сказал "глава администрации".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в оккупированном Донецке около казенного завода химических изделий произошел взрыв. Он повыбивал окна в ближайших жилых домах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве произошел подземный взрыв, после чего из-под земли вырвался столб огня. Мужчина получил ожоги.