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В Малайзии сделали фото подозреваемой в убийстве Ким Чен Нама
15.02.2017 12:29

В Малайзии сделали фото подозреваемой в убийстве Ким Чен Нама

В Малайзии обнародовали фото предполагаемой убийцы брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Об этом пишет издание The Star.

Камеры видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпур смогли запечатлеть женщину.

Подозреваемая оказалась женщиной среднего возраста, азиатской внешности. Она была одета в белую кофту с надписью "LOL" и синюю мини-юбку. На плече весела маленькая дамская сумочка.

Ранее, в Интернете было распространено изображение, по подозрению, этой же женщины, однако ее было снято с более дальнего расстояния и под другим углом. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Малайзии официально подтвердили убийство брата руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Его убила неизвестная в аэропорту Куала-Лумпура. 

Теги материала: Малайзия, убийство, лидер КНДР, брат, фото, подозреваемая
Новости СМИ2
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