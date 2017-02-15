В Малайзии сделали фото подозреваемой в убийстве Ким Чен Нама

MIGnews.com.ua

В Малайзии обнародовали фото предполагаемой убийцы брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Об этом пишет издание The Star.

Камеры видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпур смогли запечатлеть женщину.

Подозреваемая оказалась женщиной среднего возраста, азиатской внешности. Она была одета в белую кофту с надписью "LOL" и синюю мини-юбку. На плече весела маленькая дамская сумочка.

Ранее, в Интернете было распространено изображение, по подозрению, этой же женщины, однако ее было снято с более дальнего расстояния и под другим углом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Малайзии официально подтвердили убийство брата руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Его убила неизвестная в аэропорту Куала-Лумпура.