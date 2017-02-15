В Китае вооруженные ножами бандиты напали на толпу: погибли пять человек

В дальнем западном регионе Синьдзян в Китае в следствие нападения троих вооруженных ножами бандитов погибли пять человек. Об этом передает правительство префектуры Хотан, пишет агентство Reuters,
"На данный момент социальная обстановка в регионе нормальная, по делу нападения ведется расследование", - сообщили в правительство.
В результате нападения пять человек ранены. Поравоохранителям удалось ликвидировать злоумышленников.
Причины нападения неизвестны. В правительстве от дальнейших комментариев воздержались.
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