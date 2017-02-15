В Китае вооруженные ножами бандиты напали на толпу: погибли пять человек

MIGnews.com.ua

В дальнем западном регионе Синьдзян в Китае в следствие нападения троих вооруженных ножами бандитов погибли пять человек. Об этом передает правительство префектуры Хотан, пишет агентство Reuters,

"На данный момент социальная обстановка в регионе нормальная, по делу нападения ведется расследование", - сообщили в правительство.

В результате нападения пять человек ранены. Поравоохранителям удалось ликвидировать злоумышленников.

Причины нападения неизвестны. В правительстве от дальнейших комментариев воздержались.

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