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На неподконтрольной территории Луганской области ОБСЕ зафиксировала 10 БМП
15.02.2017 10:46

На неподконтрольной территории Луганской области ОБСЕ зафиксировала 10 БМП

В Луганской области 13 февраля в неподконтрольных Украине районах были замечены десять боевых машин пехоты и бронетранспортер. Об этом идет речь в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 5 боевых машин пехоты (БМП) неподалеку Луганска, 2 БМП южнее моста в Станице Луганской, а также бронетранспортер (MT-ЛБ) и 3 БМП возле с. Вишневый Дол", - передают патрульные ОБСЕ.

Кроме того, представители ОБСЕ зафиксировали одну БМП-1 около Станицы Луганской, а 12 февраля две БМП-1 вблизи Попасной. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Донбассе боевики обстреляли патруль ОБСЕ. Происшествие случилось в Пикузах, подконтрольной "ДНР". В ОБСЕ отмечают, что выстрелы были предупредительными. 

Теги материала: АТО, Луганская область, ОБСЕ, БМП
Новости СМИ2
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