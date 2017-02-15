На неподконтрольной территории Луганской области ОБСЕ зафиксировала 10 БМП

MIGnews.com.ua

В Луганской области 13 февраля в неподконтрольных Украине районах были замечены десять боевых машин пехоты и бронетранспортер. Об этом идет речь в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 5 боевых машин пехоты (БМП) неподалеку Луганска, 2 БМП южнее моста в Станице Луганской, а также бронетранспортер (MT-ЛБ) и 3 БМП возле с. Вишневый Дол", - передают патрульные ОБСЕ.

Кроме того, представители ОБСЕ зафиксировали одну БМП-1 около Станицы Луганской, а 12 февраля две БМП-1 вблизи Попасной.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Донбассе боевики обстреляли патруль ОБСЕ. Происшествие случилось в Пикузах, подконтрольной "ДНР". В ОБСЕ отмечают, что выстрелы были предупредительными.