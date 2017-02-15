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В Ровно несовершеннолетние пьяные девушки угнали "Hummer" и попали в ДТП
15.02.2017 10:15

В Ровно несовершеннолетние пьяные девушки угнали "Hummer" и попали в ДТП

В отделение Национальной полиции Ровно поступило сообщение о незаконном завладении транспортным средством Hummer на улице Академика Грушевского, после опроса свидетелей появились данные о ДТП, при участии угнанного автомобиля. Данную информацию обнародовал пресс-центр патрульной полиции.

"Инспекторы выяснили, что за рулем автомобиля Hummer находилась 16-летняя девушка, в машине которой находилось двое пассажирок: 16 и 18 лет. Водитель не справилась с управлением и врезалась в Daewoo Lanos. Оба авто получили механические повреждения. Также во время аварии автомобили повредили металлическое ограждение", - говорится в сообщении пресс-центра.

После ДТП двое из девушек покинули место происшествия. Инспекторы установили место проживания вероятной водительницы, но дома ее не оказалось, поэтому о происшествии сообщили ее матери и пригласили в отдел полиции.

В одном из развлекательных заведений инспекторы обнаружили пассажирку авто и доставили ее в отдел полиции.

"Девушка, которая, вероятно, незаконно завладела авто и совершила ДТП, через некоторое время вернулась на место происшествия, где ее обнаружили патрульные и пригласили в медучреждение на освидетельствование. Гражданка подтвердила, что принимала алкогольные напитки, однако проходить медицинское освидетельствование отказался", - говорится в информации.

На нее составили 4 административных протокола: по части 1 статьи 130 "Управление в состоянии опьянения", по статье 124 "Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств", части 4 статьи 122 "Оставление места ДТП", части 2 статьи 126 "Управление без соответствующих документов" Кодекса административных правонарушений.

По информации местных СМИ, автомобиль  Hummer был арендованным, а когда водитель вышел из внедорожника, девушки сели за руль и скрылись. Водитель как раз и подал заявление о похищении автомобиля.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 10 февраля, в Ровно мошенники обманули 86-летнюю местную жительницу, продав ей сувенирные банкноты по 100 долларов за 33 тысячи гривен.

Теги материала: Ровно, ДТП, угон автомобиля, алкогольное опьянение
Новости СМИ2
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