СБУ накрыла канал поставок экстази из Европы в Украину

В среду, 15 февраля, Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставок наркотических средств из Европы в Украину. Данную информацию обнародовал пресс-центр ведомства на официальном сайте.
"Контрабандный канал поставки особо опасного психотропа МДМА из одной из европейских стран ликвидировала Служба безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным правоохранительных органов, преступной деятельностью занимался житель Чернигова, который регулярно через интернет совершал заказ наркотиков из-за границы.
Злоумышленник был задержан в одном из почтовых отделений Чернигова во время получения прибывшей посылки, в которой находились сотни таблеток экстази.
"Задержанному сообщено о подозрении по части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками органов прокуратуры разоблачили и ликвидировали налаженный конвоирами канал поставки наркотических и психотропных веществ в СИЗО.