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СБУ накрыла канал поставок экстази из Европы в Украину
15.02.2017 08:04

СБУ накрыла канал поставок экстази из Европы в Украину

В среду, 15 февраля, Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставок наркотических средств из Европы в Украину. Данную информацию обнародовал пресс-центр ведомства на официальном сайте.

"Контрабандный канал поставки особо опасного психотропа МДМА из одной из европейских стран ликвидировала Служба безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правоохранительных органов, преступной деятельностью занимался житель Чернигова, который регулярно через интернет совершал заказ наркотиков из-за границы.  

Злоумышленник был задержан в одном из почтовых отделений Чернигова во время получения прибывшей посылки, в которой находились сотни таблеток экстази.

"Задержанному сообщено о подозрении по части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с  сотрудниками органов прокуратуры разоблачили и ликвидировали налаженный конвоирами канал поставки наркотических и психотропных веществ в СИЗО.

Теги материала: СБУ, наркотики, контрабанда, экстази
Новости СМИ2
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