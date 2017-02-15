СБУ накрыла канал поставок экстази из Европы в Украину

MIGnews.com.ua

В среду, 15 февраля, Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставок наркотических средств из Европы в Украину. Данную информацию обнародовал пресс-центр ведомства на официальном сайте.

"Контрабандный канал поставки особо опасного психотропа МДМА из одной из европейских стран ликвидировала Служба безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правоохранительных органов, преступной деятельностью занимался житель Чернигова, который регулярно через интернет совершал заказ наркотиков из-за границы.

Злоумышленник был задержан в одном из почтовых отделений Чернигова во время получения прибывшей посылки, в которой находились сотни таблеток экстази.

"Задержанному сообщено о подозрении по части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.