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Штаб АТО: боевики совершили 52 обстрела по позициям украинских военнослужащих
15.02.2017 07:45

Штаб АТО: боевики совершили 52 обстрела по позициям украинских военнослужащих  Видеорепортаж

За прошедшие сутки представители оккупационных войск 52 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Данную информацию обнародовал спикер антитеррористической операции Леонид Матюхин на официальной странице штаба АТО.

Из минометов противник обстрелял Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия огонь открывался по направлению Зайцевого, Песков, Опытного и Новгородского. По Авдеевке вели боевики огонь из БМП.

На Мариупольском направлении из 120 мм минометов незаконные военные формирования обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника. Около населенного пункта Новотроицкое работали снайперы.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Новоалександровке и Новозвановке..

"Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на 18 часов 14 февраля, незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе.

Теги материала: видео, АТО, Донбасс, Авдеевка, обстрел
Новости СМИ2
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