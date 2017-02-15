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В Киеве таксист выстрелил в пассажира
15.02.2017 07:04

В Киеве таксист выстрелил в пассажира  Фоторепортаж

В Киеве, на улице Генерала Потапова в Святошинском районе, произошла перестрелка между водителем такси и пассажиром. По имеющейся информации, во время спора с клиентом, таксист достал травматическое оружие и совершил несколько выстрелов в пассажира, передает Kyiv.Operative.

"Водитель такси, на автомобиле марки "Subaru" приехал на вызов. На месте у него возник конфликт с молодым человеком. Таксист достал травматическое оружие и совершил два выстрела: один предупредительный, другой в лицо", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавший в результате инцидента мужчина был в срочном порядке госпитализирован прибывшими на место работниками скорой медицинской помощи.

Виновник случившегося остался на месте происшествия, чтобы дождаться прибытия сотрудников Национальной полиции следственно-оперативной группы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 13 февраля, в Харькове находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина открыл стрельбу из окна общежития.

Теги материала: Киев, перестрелка, такси, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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