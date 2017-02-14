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Алчевский меткомбинат в Луганской области приостановил работу из-за блокады
14.02.2017 21:06

Алчевский меткомбинат в Луганской области приостановил работу из-за блокады

Из-за нехватки железорудного сырья Алчевский металлургический комбинат, который находиться на оккупированной части Луганской области, прекратил выплавку чугуна. Об этом пишет передает Интерфакс-Украина.

"Прекратили работу из-за блокирования железной дороги из-за нехватки железорудного сырья, поставляемого с горно-обогатительных комбинатов группы Метинвест", - сообщил собеседник агентства.

Также на предприятии отметили, что еще в воскресенье, 12 февраля, было выплавлено около 4,5 тысяч тонн чугуна в сутки, а в понедельник, 13 февраля, - выплавка чугуна была приостановлена. При этом неизвестно, когда будет возобновлена работа предприятия.

Стоит напомнить, что ранее, 25 января, ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Участники блокады заявили, что не будут пропускать металл,  древесину, а также промышленные партии алкоголя и сигарет. Вагоны с углем согласились пропускать при условии ужесточения контроля над тем, что провозится на оккупированные территории.

К слову, Алчевский металлургический комбинат входит в корпорацию Сергея Таруты Индустриальный союз Донбасса. Завод специализируется на изготовлении различных видов чугуна, черных металлов, маломагнитной и титановой стали.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 11 февраля, глава Голосеевского районного управления полиции Денис Ярославский заявил, что Харьковский тракторный завод после долгого застоя выпустил с конвейера совершенно новый трактор.

Теги материала: металлургия, комбинат, завод, предприятие, сырье, чугун, Метинвест, АТО, Донбасс, Сергей Тарута, оккупация, блокада
Новости СМИ2
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