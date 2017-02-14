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Сводка штаба АТО: Боевики 26 раз нарушили режим тишины
14.02.2017 19:50

Сводка штаба АТО: Боевики 26 раз нарушили режим тишины  Видеорепортаж

По состоянию на вечер вторника, 14 февраля, незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что согласно данным ведомства, в ходе этих вооруженных провокаций боевиков украинские военные не понесли потерь в своих рядах.

"В общем, зафиксировано 26 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сводке.

Так, на донецком направлении враг обстрелял из минометов Троицкое, Невельское, Пески и Авдеевку, а из стрелкового оружия - Зайцево, Пески и Новгородское.

Тем временем на мариупольском направлении боевики вели огонь из 120 миллиметровых минометов по Водяному, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю и Широкиному. Стоит отметить, что по Широкино и Водяному также вели огонь вражеские БМП.

В свою очередь на луганском направлении НВФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов Новозвановку.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за прошедшие сутки понедельника, 13 февраля, оккупационные войска в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины совершили 72 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. 

Теги материала: АТО, обстрел, Донбасс, боевики, ВСУ, военнослужащие, видео
Новости СМИ2
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