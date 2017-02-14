Сводка штаба АТО: Боевики 26 раз нарушили режим тишины

MIGnews.com.ua

По состоянию на вечер вторника, 14 февраля, незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что согласно данным ведомства, в ходе этих вооруженных провокаций боевиков украинские военные не понесли потерь в своих рядах.

"В общем, зафиксировано 26 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сводке.

Так, на донецком направлении враг обстрелял из минометов Троицкое, Невельское, Пески и Авдеевку, а из стрелкового оружия - Зайцево, Пески и Новгородское.

Тем временем на мариупольском направлении боевики вели огонь из 120 миллиметровых минометов по Водяному, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю и Широкиному. Стоит отметить, что по Широкино и Водяному также вели огонь вражеские БМП.

В свою очередь на луганском направлении НВФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов Новозвановку.