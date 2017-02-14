Транспортный коллапс в Киеве: пробки достигли 9 баллов

По состоянию на 19:00 вторника, 14 февраля нынешнего года, пробки на дорогах Киева достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса "Яндекс.Пробки".
Согласно данным онлайн-сервера, на правом берегу столицы движение осложнено на Подоле, Печерске и в центральной части Киева. В частности, пробки образовались на ул. Артема, бульварах Леси Украинки 9в сторону Бессарабки), Тараса Шевченко, Дружбы Народов, а также на Крещатике. Несколько ДТП полностью "парализовали" движение в районе Бессарабской площади. "Обездвижены" улицы Владимирская, Ярославов Вал, а также Кудрявский и Вознесенские спуски. Скорость движения на Набережно-рыбальской улице не превышает 7 км/час. Затруднено движение также на Окружной дороге и Набережном шоссе.
Наблюдается "тянучка" на Московском мосту и Мосту метро в сторону левого берега.
На левом берегу Киева пробки образовалась в районе станции метро "Черниговская". Также на перекрестке просп. Соборности и просп. Гагарина движение автомобилей сковано.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в этом году праздник всех влюбленных выпал на разгар рабочей недели - вторник, но все равно у большинства людей праздничное настроение и ожидание очередных чудес. Праздничные дни, на самом деле, не только время радости, веселья и приятных моментов, но и период разочарований, несчастных случаев, и даже трагедий. Так получается потому, что в такие дни, все становятся более эмоциональными, у всех есть праздничные ожидания, или наоборот, внутренний протест против празднующих. Кроме того, все это подогревается горячительными напитками.