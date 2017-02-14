Транспортный коллапс в Киеве: пробки достигли 9 баллов

MIGnews.com.ua

По состоянию на 19:00 вторника, 14 февраля нынешнего года, пробки на дорогах Киева достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса "Яндекс.Пробки".

Согласно данным онлайн-сервера, на правом берегу столицы движение осложнено на Подоле, Печерске и в центральной части Киева. В частности, пробки образовались на ул. Артема, бульварах Леси Украинки 9в сторону Бессарабки), Тараса Шевченко, Дружбы Народов, а также на Крещатике. Несколько ДТП полностью "парализовали" движение в районе Бессарабской площади. "Обездвижены" улицы Владимирская, Ярославов Вал, а также Кудрявский и Вознесенские спуски. Скорость движения на Набережно-рыбальской улице не превышает 7 км/час. Затруднено движение также на Окружной дороге и Набережном шоссе.

Наблюдается "тянучка" на Московском мосту и Мосту метро в сторону левого берега.

На левом берегу Киева пробки образовалась в районе станции метро "Черниговская". Также на перекрестке просп. Соборности и просп. Гагарина движение автомобилей сковано.