Киевские воры придумали новый вид грабежа ценностей из автомобилей

MIGnews.com.ua

В украинской столице зафиксировано ряд случаев похищения ценных вещей из транспортных средств по определенной схеме.

Так, грабители выбирают автомобиль, из которого намерены украсть некие ценности, пробивают колеса, чтобы он не смог осуществить движение, после чего молниеносно разбивают пассажирское окно и вытаскивают желаемые вещи.

О таком инциденте проинформировал один из пользователей Facebook Андрей Леоненко. По словам мужчины, жертвой таких грабителей стал его отец.

"Вечером 7 февраля на ул. Драгоманова у моего отца украли портфель. Но не просто вытащили из автомобиля: после посещения магазина он подъехал на улицу Драгоманова и сидел в машине, в этот момент разбивается пассажирское стекло и мужчина, у которого на голову натянут капюшон, хватает с переднего сидения портфель и убегает", - рассказал Леоненко.

После чего грабитель сел в автомобиль серого цвета с номерными знаками АА5417АН и скрылся с места преступления.

"Предположительно автомобиль Daewoo Lanos или Skoda. Темно было ну и плюс стресс. В портфеле был старенький Айпед и два блокнота", - сообщил сын потерпевшего.

Также он отметил, что отец не смог догнать злоумышленников, поскольку те проткнули колесо его автомобиля.

В связи с данным инцидентом было принято решение вызвать полицию. Стоит отметить, что по словам патрульных, в тот же день по подобной схеме пытались украсть сумку из автомобиля марки Lexus. Однако злоумышленники не смогли разбить стекло данного транспортного средства.