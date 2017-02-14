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У метро "Харьковская" в Киеве снесли последние МАФы
14.02.2017 17:36

У метро "Харьковская" в Киеве снесли последние МАФы  Фоторепортаж

Во вторник, 14 февраля, ранним утром в Киеве провели демонтаж целого ряда ларьков на Харьковском массиве, на улице Ревуцкого. При этом, сколько киосков было снесено все еще уточняется. Об этом на странице в Facebook сообщил Комитет противодействия незаконным застройкам.

"Для успокоения титушек на Ревуцкого, 40, пришлось вызвать полицию. Однако прибытие правоохранителей так и не остановило демонтаж остатков рынка", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 ноября, в понедельник, 6 февраля, в Киевском метрополитене продолжается демонтаж незаконных торговых точек, сегодня от МАФов была очищена станция метро "Олимпийская". 

Отмечается, что в общем 90% конструкций, который противоречили правилам пожарной безопасности в метро, демонтированы.

Стоит также напомнить, что мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что столица "загажена" МАФами и поэтому современный город напоминает больше базар. Соответственно, Киевский городской совет подошел к демонтажу киосков систематично.

Кличко напомнил, что когда он баллотировался на пост мэра Киева, одним из ключевых требований киевлян было привести Киев в нормальное состояние.

Теги материала: МАФ, демонтаж, Киевсовет, Виталий Кличко, мэр, Киев, метро, титушки, правоохранители, застройка, фото
Новости СМИ2
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