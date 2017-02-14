Смерть брата лидера КНДР подтверждена официально

MIGnews.com.ua

Факт смерти Ким Чон Нама, который являлся братом лидера КНДР Ким Чен Ына, официально подтвердила полиция Малайзии.

Сообщатся, что во вторник, 14 февраля, Ким Чон Нам прибыл в международный аэропорт Куала-Лумпур, откуда планировал улететь в Макао.

Однако около 8 часов утра по местному времени в зоне вылета аэропорта к нему подошла неизвестная женщина и набросила на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.

"Мужчина почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу. Однако в медучреждение он не доехал и скончался по дороге", - говорится в сообщении.