СМИ: Брата Ким Чен Ына убили в аэропорту отравленными иглами

MIGnews.com.ua

Брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына был убит в Малайзии. Об этом со ссылкой на агентство Yonhap из Южной Кореи сообщает Independent.

По данным источника, якобы в аэропорту Куала-Лумпур две неизвестные женщины укололи Ким Чен Нэма отравленной иглой. Они скрылись с места преступления. Источник Reuters в южнокорейском правительстве сообщил, что Ким Чен Нэм, предположительно, был убит.

Брат северокорейского диктатора скрывался в Малайзии, после того как был казнен его дядя Джен Сон-Таек. Старший сын Ким Чен Ила пережил покушение в Макао, когда в 2011 году был убит его отец.

Ким Чен Нэм претендовал на кресло Верховного лидера КНДР, но попал в немилость после того, как был задержан при попытке въехать в Японию по поддельному паспорту вместе с двумя женщинами и ребенком. Тогда он сказал, что хочет посетить Диснейленд.