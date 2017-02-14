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СМИ: Брата Ким Чен Ына убили в аэропорту отравленными иглами
Фото: Getty Images
14.02.2017 14:23

СМИ: Брата Ким Чен Ына убили в аэропорту отравленными иглами

Брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына  был убит в Малайзии. Об этом со ссылкой на агентство Yonhap из Южной Кореи сообщает Independent

По данным источника, якобы в аэропорту Куала-Лумпур две неизвестные женщины укололи Ким Чен Нэма отравленной иглой. Они скрылись с места преступления. Источник Reuters в южнокорейском правительстве сообщил, что Ким Чен Нэм, предположительно, был убит.

Брат северокорейского диктатора скрывался в Малайзии, после того как был казнен его дядя Джен Сон-Таек. Старший сын Ким Чен Ила пережил покушение в Макао, когда в 2011 году был убит его отец.

Ким Чен Нэм претендовал на кресло Верховного лидера КНДР, но попал в немилость после того, как был задержан при попытке въехать в Японию по поддельному паспорту вместе с двумя женщинами и ребенком. Тогда он сказал, что хочет посетить Диснейленд.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в январе министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило санкционный пакет против министерства труда, госплана и семи чиновников Северной Кореи из-за множественных случаев нарушения прав и свобод человека, а также в связи с цензурой в стране.

Теги материала: Северная Корея, Ким Чен Ын, убийство
Новости СМИ2
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