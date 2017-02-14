Катастрофа в центре Винницы: центральные улицы города ушли под воду

Во вторник, 14 февраля, в 6.50 утра в городе Винница произошел сильный порыв подземного водопровода диаметром 500 мм на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия, сообщает Укринформ.
Стоит отметить, что из-за аварии движение транспорта на участке Хмельницкого шоссе приостановлено. В том числе полностью прекращено движение трамваев по маршрутам № 2, 3 и 4.аварии Маршрутки и частные машины едут в объезд по касательным дорогам.
Кроме этого на месте порыва работает несколько аварийных бригад коммунального предприятия «Винницаоблводоканал» и городские службы.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в результате наводнения в Малайзии местные власти вынуждены были закрыть 27 школ. Около 4000 человек эвакуировали. Глава департамента образования штата Тренггану Шафруддин Али Хуссин (Shafruddin Ali Hussin) заявил, что закрытие школ коснулось более 5,8 тысячи школьников и 681 учителя. Всего было закрыто 27 школ в пяти округах штата.