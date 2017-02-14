Катастрофа в центре Винницы: центральные улицы города ушли под воду

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Во вторник, 14 февраля, в 6.50 утра в городе Винница произошел сильный порыв подземного водопровода диаметром 500 мм на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что из-за аварии движение транспорта на участке Хмельницкого шоссе приостановлено. В том числе полностью прекращено движение трамваев по маршрутам № 2, 3 и 4.аварии Маршрутки и частные машины едут в объезд по касательным дорогам.

Кроме этого на месте порыва работает несколько аварийных бригад коммунального предприятия «Винницаоблводоканал» и городские службы.