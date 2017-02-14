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Непогода на дорогах: критическое состояние аварийности ввели в шести областях Украины
14.02.2017 11:20

Непогода на дорогах: критическое состояние аварийности ввели в шести областях Украины

Непогода спровоцировала критическое состояние аварийности на дорогах Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Волынской и Кировоградской областей. Об этом передает пресс-служба Нацполиции Украины.

Высокий уровень аварийности дорог сохраняется в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

На дорогах Украины в течение прошлых суток погибли семь человек, 58 получили травмы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Польше на автомагистрали произошло более 60 ДТП из-за непогоды. Причиной столкновения автомобилей стал туман, который значительно понизил видимость.

Напомним, из-за непогоды на дорогах Украины 11 февраля погибли 6 человек, травмированы еще 46 человек. Критический уровень аварийности на дорогах был во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях.

Теги материала: погода, Непогода, критическое, состояние, дороги
Новости СМИ2
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