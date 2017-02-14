ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Донецке прогремел взрыв
14.02.2017 10:48

В Донецке прогремел взрыв  Фоторепортаж

Во вторник, 14 февраля, на территории оккупированного боевиками Донецка, около Донецкого казенного завода химических изделий прогремел взрыв (ДКЗХИ). Инцидент произошел около 9 часов утра по киевскому времени, передает Корреспондент.

Завод располагается в юго-западной части города, по направлению к городу Пески и Донецкому аэропорту.

По информации очевидцев случившегося, которую они размещают в социальных сетях, от взрывной волны повыбивало стекла в окнах близлежащих домов.  

Согласно данным сепаратистских сайтов, представители так называемой власти в Донецке подтвердили информацию, что взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, за минувшие сутки, оккупационные войска в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины совершили 72 обстрела по позициям Вооруженных сил Украины.

Теги материала: Донецк, Взрыв, Боевики, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Катастрофа в центре Винницы: центральные улицы города ушли под воду
Важное
Катастрофа в центре Винницы: центральные улицы города ушли под воду  Фоторепортаж
Боевики открыли огонь по патрулю ОБСЕ
Важное
Боевики открыли огонь по патрулю ОБСЕ
В Одесской области взорвался дом
Важное
В Одесской области взорвался дом  Фоторепортаж
Сводка штаба АТО: Боевики обстреляли Водяное из танков, БМП и БТРов
Важное
Сводка штаба АТО: Боевики обстреляли Водяное из танков, БМП и БТРов  Видеорепортаж
СБУ задержала пенсионера-боевика "ДНР", который издевался над пленными солдатами
Важное
СБУ задержала пенсионера-боевика "ДНР", который издевался над пленными солдатами
Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: есть пострадавшие
Важное
Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: есть пострадавшие  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Чем опасен день Святого Валентина в этом году
Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Блокада Донбасса:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика