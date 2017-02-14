В Донецке прогремел взрыв

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Во вторник, 14 февраля, на территории оккупированного боевиками Донецка, около Донецкого казенного завода химических изделий прогремел взрыв (ДКЗХИ). Инцидент произошел около 9 часов утра по киевскому времени, передает Корреспондент .

Завод располагается в юго-западной части города, по направлению к городу Пески и Донецкому аэропорту.

По информации очевидцев случившегося, которую они размещают в социальных сетях, от взрывной волны повыбивало стекла в окнах близлежащих домов.

Согласно данным сепаратистских сайтов, представители так называемой власти в Донецке подтвердили информацию, что взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий.