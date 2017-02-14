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Боевики открыли огонь по патрулю ОБСЕ
14.02.2017 09:46

Боевики открыли огонь по патрулю ОБСЕ

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что незаконные военные формирования открыли предупредительный огонь, когда наблюдателями было обнаружено запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Данная информация отражена в отчете Миссии ОБСЕ от 12 февраля.

"12 февраля в подконтрольных "ДНР" Пикузах наблюдатели зафиксировали танк неустановленного типа, накрытый маскировочной сеткой. После этого они услышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия в 50-100 метрах от их позиции вблизи танка. По оценке СММ, произведенные выстрелы были предупредительными и не были направлены на патруль Миссии. Команда СММ немедленно покинула данный район", - говорится в отчете.

Также, патруль обнаружил в оккупированном Донецке самоходною гаубицу 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм.

В складском помещении между Кировским и Петровским районами Донецка представителями ОБСЕ были обнаружены другое тяжелое вооружение, идентифицировать которые не удалось, так как вооруженные боевики препятствовали доступу наблюдателей на объект.

По предварительной информации, это могла быть самоходная гаубица 2С1, танк или самоходная гаубица 2С3 "Акация" 152 мм калибра.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что по их информации российско-оккупационное командование отдало приказ боевикам на Донбассе усилить давление на наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Теги материала: АТО, миссия ОБСЕ, Боевики, Минские договоренности, обстрел, Донбасс
Новости СМИ2
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